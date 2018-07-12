Помощник Данилко высказался об отказе от образа Верки Сердючки

Помощник украинского артиста Андрея Данилко прокомментировал информацию об отказе мужчины от образа Верки Сердючки. О том, что этого персонажа больше не будет на сцене, стало известно ранее.

Игорь Турчинский с удивлением сообщил о том, что ничего не знал о намерении Андрея Данилко перестать выступать в образе Верки Сердючки.

В разговоре с RT помощник шоумена сообщил, что никто из окружения артиста не осведомлен о подобном желании звезды. Турчинский также не может понять мотивов, которые могли бы заставить Данилко принять такое решение. "Это закончит нашу деятельность", – заключил мужчина.