Прессек МИДа Мария Захарова написала песню для Кати Лель
12 июля 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Прес-секретарь МИДа Мария Захарова неординарная личность. На днях она написала песню для популярной исполнительницы Кати Лель.
По словам артистки, после их знакомства, Захарова не спала всю ночь, а под утро отправила Лель лирический текст о ее жизни, пишет Ридус.
Год назад Наргиз Закирова исполнила песню «Верните память» на стихи Захаровой на открытии Московского международного кинофестиваля. Дипломат посвятила композицию трагедии с российским самолетом, сбитым в Сирии, пишет издание.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес