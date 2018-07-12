Прессек МИДа Мария Захарова написала песню для Кати Лель

Прес-секретарь МИДа Мария Захарова неординарная личность. На днях она написала песню для популярной исполнительницы Кати Лель.

По словам артистки, после их знакомства, Захарова не спала всю ночь, а под утро отправила Лель лирический текст о ее жизни, пишет Ридус.

Год назад Наргиз Закирова исполнила песню «Верните память» на стихи Захаровой на открытии Московского международного кинофестиваля. Дипломат посвятила композицию трагедии с российским самолетом, сбитым в Сирии, пишет издание.