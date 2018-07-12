Первый красавец Голливуда и любимец женщин Джордж Клуни идет на поправку после аварии. Актер попал в ДТП на Сардинии. Сейчас его здоровью ничто не угрожает, лечение проходит в домашней обстановке.

На Сардинии Клуни работал над фильмом «Уловка-22», выступая в качестве режиссера и исполнителя одной из ролей.

Авария произошла 10 июля, скутер, на котором ехал Клуни, столкнулся с автомобилем Mercedes, не уступившим дорогу, сообщает news.ru. В больнице актеру сделали МРТ. Убедившись, что серьезных травм нет, актера отпустили домой.