Джордж Клуни идет на поправку после аварии
12 июля 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Первый красавец Голливуда и любимец женщин Джордж Клуни идет на поправку после аварии. Актер попал в ДТП на Сардинии. Сейчас его здоровью ничто не угрожает, лечение проходит в домашней обстановке.
На Сардинии Клуни работал над фильмом «Уловка-22», выступая в качестве режиссера и исполнителя одной из ролей.
Авария произошла 10 июля, скутер, на котором ехал Клуни, столкнулся с автомобилем Mercedes, не уступившим дорогу, сообщает news.ru. В больнице актеру сделали МРТ. Убедившись, что серьезных травм нет, актера отпустили домой.
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