Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал, на кого похожа его новорожденная дочь. Во вторник модель по имени Анастасия подарила своему супругу дочь, которая стала вторым ребенком для спортсмена.

Тарасов признался, что малышка появилась на свет красивой и здоровой. Дмитрий отметил, что девочка похожа на него. Новоиспеченные родители еще не определились с именем дочки, в настоящий момент они выбирают из нескольких вариантов, передает "7 Дней".

Отметим, что Анастасия и Дмитрий сообщили радостную новость всего лишь через час после родов. Они также опубликовали кадры из клиники.