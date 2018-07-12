Шепелев опубликовал летнее фото сына Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев отдыхает с сыном Платоном в Италии. Вдовец Жанны Фриске опубликовал в Инстаграм редко фото их с певицей сына Платона. Подписчики фото заинтриговало тем, что на снимке Шепелев запечатлен с двумя малышами. Как рассмотрели поклонники телеведущего, малыши - мальчик и девочка.

У Платона оригинальная прическа. Папа пока не стрижет сына, а в жаркие дни собирает волосы в "хвостик". Хейтеров интересует, что за девочка оказалась с Шепелевым на отдыхе. Возможно, телеведущий отдыхает в итальянской Тоскане с какой-то семьей с ребенком.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)11 Июл 2018 в 4:02 PDT

Шепелев не просто наслаждается отдыхом с сыном у бассейна, но и старается показать прекрасное. Телеведущий выложил фото из Вероны и описал, как рассказывал сыну о Флоренции, о статуе Давида - символе города. Но, как признался заботливый папа, сына больше интересовало мороженое.