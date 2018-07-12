У беременной Анны Хилькевич подкосилось здоровье
12 июля 2018, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
Телезвезда Анна Хилькевич призналась, что накануне приближающихся родов у нее появились проблемы со здоровьем. Но самой ужасной для нее бедой стал обнаруженный парикмахером седой волос.
О своих неприятностях Анна рассказала в Instagram, опубликовав фотографию, где она выглядит при этом довольно цветущей. "За этим фото скрывается: желудочная боль, отравление, приближающиеся роды, аллергия на цветение, немного заложено ухо, а еще парикмахер нашёл сегодня у меня один седой волос", - подписала снимок Хилькевич, добавив, что седой волос волнует ее больше всего. Поклонники посоветовали ей не расстраиваться по пустякам, для 31 года появление седых волос – норма.
Напомним, Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Свадьбу они сыграли в августе 2015 года, а спустя несколько месяцев Анна родила дочку Арианну.
Ранее стало известно, что Анна Хилькевич, у которой совсем скоро должен родиться второй ребенок, смогла осуществить свою давнюю мечту. Анна стала владелицей шикарной трехкомнатной квартиры в Москве.
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