Дочь Анны Михалковой похожа на маму и на тетю Надю

Дочь актрисы Анны Михалковой похожа на свою маму и на тетю Надю. Лидия - третий ребенок в семье Анны Михалковой и Альберта Бакова. Дочке актрисы скоро исполнится пять лет, и мама малышки впервые показала девочку общественности. Поклонники семьи Михалковых находят сходство и с мамой девочки Анной, и с Надей. А еще есть мнения, что малышка - копия красавицы бабушки - Татьяна Михалковой.









Фотографию с племянницей и старшей сестрой выложила в Instagram выложила Надежда Михалкова.

Дочери режиссера Никиты Михалкова отдыхают со своими детьми на Средиземном море. Тетушки по очереди присматривают за племянниками. Дети Нади Михалковой - сын Вано и дочь Нино - дружат с Анниной Лидочкой. У сестер Михалковых между собой очень трогательные отношения. И Анна, и Надя любят племянников как родных детей. Старшая называет себя Big mama.

Анна редко рассказывает о личной жизни. Только иногда - о старших сыновьях. В сети комментируют фото Лидочки, после того, как тетя впервые показала ее фото. Напомним, супруга Никиты Сергеевича работала манекенщицей.