Ляйсан Утяшева рассказала о жертве, которую принесла её мама ради карьеры дочери

Ляйсан Утяшева опубликовала фото шведской газеты, где юной спортсменке было ещё 10 лет. Ляйсан вспоминает, что тогда её пригласили на спортивные сборы на 3 месяца.

Спортсменка вспоминает, как мама её поддерживала во время соревнований, и не представляет как тяжело было отправить родную дочь в чужую страну. «Вот такая «обычная» жизнь спортсмена: без мамы всё лето, без мамы весь год. Только субботу и воскресенье проводили вместе, и все», - пишет у себя на страничке в соцсетях Утяшева. Однако Ляйсан благодарна родительнице за то, что та нашла в себе силы довериться дочери.

Зульфия Утяшева скончалась шесть лет назад от инфаркта, несмотря на то, что женщина всегда прекрасно себя чувствовала. Для Ляйсан такое событие стало ударом. Спортсменка всегда была очень привязана к своей маме, пишет teleprogramma.pro.

Гимнастка до сих пор скучает по матери и не может до конца смириться с потерей самого близкого и родного человека.