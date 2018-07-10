Жена футболиста Дмитрия Тарасова родила дочь
10 июля 2018, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями. Об этом сообщила мама модели на странице в социальных сетях. Сегодня супруга футболиста родила дочку. Малышка появилась на свет в подмосковном "Лапино".
Как написала Виктория, эмоции зашкаливают от того, что она стала бабушкой. Она поздравила от всего сердца Настю и Дмитрия. "Будьте счастливы навсегда! Здоровья мамочке и малышке, а папочке сил, терпения", - комментируют новость подписчики. "Спасибо, любимая, за это чудо", - написал позднее счастливый папа.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко оформили отношения в январе 2018 года.
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