Жена футболиста Дмитрия Тарасова родила дочь

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями. Об этом сообщила мама модели на странице в социальных сетях. Сегодня супруга футболиста родила дочку. Малышка появилась на свет в подмосковном "Лапино". Дмитрий Тарасов накануне родов жены остался без работы

Как написала Виктория, эмоции зашкаливают от того, что она стала бабушкой. Она поздравила от всего сердца Настю и Дмитрия. "Будьте счастливы навсегда! Здоровья мамочке и малышке, а папочке сил, терпения", - комментируют новость подписчики. "Спасибо, любимая, за это чудо", - написал позднее счастливый папа.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко оформили отношения в январе 2018 года.