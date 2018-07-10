Панкратов-Чёрный получил травму ребер

Во время съёмок российский актёр театра и кино Александр Панкратов-Чёрный был серьёзно травмирован во время съёмок. При этом артист продолжил работать и отказался от госпитализации.

Известно, что артист сломал себе два ребра, когда снимали сцену со взрывами. В этот момент актёру пришлось резко падать. В итоге Панкратов-Чёрный решил не уходить на больничный, так как на данный момент у него очень загруженный график, и он не хочет подвести людей, передаёт teleprogramma.pro. Артист также признался, что сейчас пишется продолжение сериала «По законам военного времени». Там он исполняет роль шофёра.

Актёр также снимается в «Динозавре» и в ряде других проектов, однако об этом артист решил не распространять информацию из-за суеверий.

«Комедии хочется, я люблю, когда люди улыбаются. Смех помогает пережить все жизненные невзгоды», - цитирует news.ru слова актёра. Ранее у актера было диагностировано серьезное заболевание. Из-за болезни сухожилия утрачивают эластичность, и в случае отсутствия лечение у артиста могут отказать руки.