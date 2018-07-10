Актриса Мария Кожевникова наконец раскрыла имя младшего сына

Известная российская актриса Мария Кожевникова наконец поделилась с поклонниками важной тайной. Артистка приняла решение рассказать фанатам, как они с мужем назвали своего самого младшего сына.

Накануне малыш отпраздновал свой первый день рождения. Мария опубликовала на своей страничке в социальной сети фото с мальчиком и сообщила, что его зовут Василий.

По словам Кожевниковой, сын является для нее Божьим даром. Женщина отметила, что ребенок излучает спокойствие и нежность, а также демонстрирует философское и невозмутимое отношение ко всему. Актриса добавила, что сын является для нее "царем", поскольку именно так переводится его имя.