Актриса Мария Кожевникова наконец раскрыла имя младшего сына
10 июля 2018, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Мария Кожевникова наконец поделилась с поклонниками важной тайной. Артистка приняла решение рассказать фанатам, как они с мужем назвали своего самого младшего сына.
Накануне малыш отпраздновал свой первый день рождения. Мария опубликовала на своей страничке в социальной сети фото с мальчиком и сообщила, что его зовут Василий.
По словам Кожевниковой, сын является для нее Божьим даром. Женщина отметила, что ребенок излучает спокойствие и нежность, а также демонстрирует философское и невозмутимое отношение ко всему. Актриса добавила, что сын является для нее "царем", поскольку именно так переводится его имя.
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