Анфиса Чехова пострадала на отдыхе в Греции

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова пострадала во время отпуска в Греции. Плохими новостями о своем состоянии знаменитость поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Оказалось, что Чехова слишком много времени провела на солнце, вследствие чего получила сильный тепловой удар. Персоналу отеля пришлось буквально обложить Анфису льдом. Через некоторое время женщине стало лучше – она даже собралась на экскурсию.

В разговоре со "СтарХитом" телеведущая отметила, что ничего страшного с ней не произошло, она всего лишь перегрелась, поскольку выпила с утра много кофе, а затем лежала под полотенцем и не купалась.