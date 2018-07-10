Джордж Клуни попал под автомобиль во время каникул на Сардинии
10 июля 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
Американский актёр и продюсер Джордж Клуни попал в аварию на отдыхе. На острове Сардиния в Италии артист проводил свои летние каникулы с друзьями.
По информации западных СМИ, Джордж Клуни попал под автомобиль, когда катался на велосипеде. Событие произошло в населенном пункте Коста-Коралина 10 июля. По словам очевидцев, голливудская звезда столкнулась с легковым авто на автомагистрали. В результате столкновения у машины разбилось ветровое стекло, передаёт teleprogramma.pro.
На данный момент, его жизни сейчас ничего не угрожает.
В Италии Джордж Клуни находится на съемках нового сериала, созданного по мотивам романа американского писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22».
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