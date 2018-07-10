На беременную Эвелину Бледанс в парке напал злоумышленник

Известная актриса Эвелина Бледанс пыталась не вспоминать историю, из-за которой они с первым мужем Юрием Стыцковским лишились своего первенца - дочки, которой придумали имя, но назвать ребенка не смогли.

К Андрею Малахову, который устраивает судьбы россиян, как известных, так и нет, обратилась девушка. Тренер по фитнесу Анна воспитывалась в детском доме. Она даже не помнит, в каком возрасте ее поместили в казенное учреждение. О своих родителях молодая женщина не знает вообще ничего. Но однажды, когда Анна выпускалась из детдома, одна из воспитательниц намекнула Анне, что ее мама - известная личность, Эвелина Бледанс. Аня долго присматривалась к актрисе, размышляя, есть ли у них какое-то сходство. Были сомнения. Но она решилась обратиться к Малахову.

Телеведущий же обратился к Эвелине. Бледанс и рассказала свою историю. Выйдя замуж за основателя "Масок-шоу" Юрия Стыцовского, Эвелина забеременела, пара мечтала о дочке. Эвелина собиралась назвать дочку Лизой и мечтала, что у малышки будет красивая коляска, красивые одежки. Муж зарабатывал, чтобы осуществить мечты любимой жены.

Мама Бледанс жила в Ялте. Эвелина поехала в Крым, пожить у моря, подышать морским воздухом. Однажды она шла через парк одна. И на нее беременную напал злодей. Избитую Эвелину госпитализировали. Она родила раньше сроке. Акушерка сообщила, что ребенок родился мертвым. Родителям тело малыша не показали.

Бледанс не нашла в себе силы сохранить брак с Юрием. Они развелись. У каждого появились другие семьи. И вот неожиданно появилась Анна. В студии у Малахова собрались и Бледанс, и Стыцовский и девушка, которая предполагала - они ее родители.

Тест ДНК ни материнство Эвелины, ни отцовство Юрия не подтвердил. Анна не их дочь.

Бледанс оценила мужество девушки, у которой было тяжелое детство в детдоме, но она получила профессию, хорошо зарабатывает, растит дочку. Эвелина хочет познакомить Анну и ее дочь Соню со своим чудесным малышом Семой Семиным.