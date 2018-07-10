Сестра Ким Кардашьян уменьшила губы и стала неузнаваемой

Младшая сестра светской львицы Ким Кардашьян Кайли Дженнер решилась на нестандартный шаг. 20-летняя модель убрала гель из своих губ, вследствие чего они уменьшились, а ее лицо стало неузнаваемым.

Молодая красотка заявила, что действительно сделала это и приложила к посту фотографию с "новыми" губами. Поразительно, но такая небольшая деталь в корне изменила внешность Кайли.

Поклонникам, однако, понравились эти перемены. Многие отметили, что ее "настоящие" губы выглядят очень красиво и имеют необычную форму. Некоторые также подчеркнули, что сейчас в моде естественность, а филлеры уходят на задний план, вследствие чего Дженнер вновь оказалась "в тренде".