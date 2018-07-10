В сети набросились на Алену Водонаеву за пост о толстых людях

В сети набросились на бывшую участницу реалити-шоу "Дом-2" Алену Водонаеву, опубликовавшую фото с картошкой-фри и пост о толстых людях. Водонаева рассказала о посещении с мальчиками культовой забегаловки, в которой основная еда - хот-дог и отметила, что там много "жирных" посетителей. «Какой-то бред!», Алена Водонаева наглядно показала, что до пенсии нам не дожить

"Мои мальчики сказали, что Америка без хот дога не Америка и потащили в культовую забегаловку... Жирных в ней было много. Я съела только сосиску, предварительно стерев с неё кетчуп", - написала уроженка Тюмени, сообщает URA.RU. Подписчики промолчать не смогли: "А жирным быть плохо? Какое счастье от постоянного сидения на диете? Гармония нужна"," От голода что ли такая злая. Съела "супер полезную сосиску". Че к чему сама себе противоречит. Лучше быть жирным и добрым чем таким страшным кощеем . Чему ребенка своего научишь фууу", "Злая закомплексованная баба эта Водонаева, в 35 выглядит на 40 с хвостиком и всё из-за желчи". (орфография и пунктуация в сообщениях авторов сохранены).

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)8 Июл 2018 в 12:05 PDT

Сама Водонаева картошку не ест и уверенно может показать пятую точку.