Джастин Бибер и Хейли Болдуин женятся

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, прославившийся среди молоденьких девушек, решил связать себя узами брака с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин - дочерью голливудского актера Алекса Болдуина.

Сначала СМИ прознали о помолвке, и новость появилась в сети. А вскоре сам певец опубликовал официальное сообщение о помолвке с Хейли. Пост Бибера за считанные часы набрал миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)9 Июл 2018 в 3:14 PDT

Джастин опубликовал в Instagram свое фото с целующей его возлюбленной и подписал:

"Хотел немного подождать, чтобы что-то говорить, но новости распространяются стремительно. Послушай, все просто и ясно. Хейли, я так сильно люблю все, что связано с тобой! Я так стремлюсь провести свою жизнь, узнавая каждую частичку тебя, любя тебя терпеливо и сердечно".

"Мое сердце полностью твое, и я всегда буду ставить тебя на первое место! Ты — любовь моей жизни, Хейли Болдуин, и я не захочу провести ее с кем-нибудь другим. Ты делаешь меня намного лучше, и мы так хорошо дополняем друг друга!" — признался артист.