Николай Басков заявил, что знает жениха Ольги Бузовой

Николай Басков в социальной сети сообщил, что прекрасно знает молодого человека, за которого популярная поющая телеведущая Ольга Бузова в скором времени выйдет замуж. И опубликовал фотографию пары. Николай Басков знает, кто продвигает Ольгу Бузову в шоу-бизнесе

На снимке Николая Баскова Ольгу обнимает ее экс-бойфренд Тимофей Майоров. Певец в подписи к фото обещает вести их свадьбу, если Тимофей сделает предложение Ольге до того, как ее завоюют другие претенденты.