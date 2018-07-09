Николай Басков заявил, что знает жениха Ольги Бузовой
9 июля 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Николай Басков в социальной сети сообщил, что прекрасно знает молодого человека, за которого популярная поющая телеведущая Ольга Бузова в скором времени выйдет замуж. И опубликовал фотографию пары.
На снимке Николая Баскова Ольгу обнимает ее экс-бойфренд Тимофей Майоров. Певец в подписи к фото обещает вести их свадьбу, если Тимофей сделает предложение Ольге до того, как ее завоюют другие претенденты.
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