Безработный Дмитрий Тарасов хочет скорее продать квартиру, где жил с Бузовой

Российский футболист Дмитрий Тарасов незадолго до родов своей третьей жены Анастасии остался без работы. Теперь спортсмен пытается продать квартиру, в которой он ранее жил с телеведущей Ольгой Бузовой.

Многие полагают, что таким образом Дмитрий рассчитывает обеспечить себе, своей молодой жене и будущему ребенку безбедное будущее. Дело в том, что квартира, о которой идет речь, является весьма дорогой, передает "СтарХит".

Ранее Тарасов продавал жилплощадь за одну сумму, однако буквально на днях снизил свои аппетиты и "скинул" целых пять миллионов! Очевидно, спортсмен хочет поскорее получить на руки деньги и избавиться от вышеуказанной недвижимости.