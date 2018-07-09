Украина не сможет участвовать в детском песенном конкурсе Евровидение из-за серьёзных финансовых проблем. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании.

Как говорится в сообщении: «Участие в детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз (организатор конкурса) за участие в соревновании».

Также подчёркивается, что в этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить все обязательные выплаты.

Сам конкурс состоится в ноябре в Минске.