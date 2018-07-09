Украина не будет участвовать в детском "Евровидении"
9 июля 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Украина не сможет участвовать в детском песенном конкурсе Евровидение из-за серьёзных финансовых проблем. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании.
Как говорится в сообщении: «Участие в детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз (организатор конкурса) за участие в соревновании».
Также подчёркивается, что в этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить все обязательные выплаты.
Сам конкурс состоится в ноябре в Минске.
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