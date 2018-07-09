Юлия Ковальчук впервые публично заговорила о смерти Жанны Фриске

Бывшая солистка популярной группы "Блестящие", певица Юлия Ковальчук впервые публично заговорила о смерти своей подруги и коллеги Жанны Фриске. В минувший понедельник артистке исполнилось бы 43 года.

Юлия опубликовала на своей страничке в социальной сети открытое письмо Жанне в котором назвала ее "любимой девочкой". Она подчеркнула, что принципиально не посещает никакие программы, посвященные Фриске, не дает комментариев, стараясь не ворошить память покойной. Ковальчук призналась, что у нее огромное количество совместных фотографий с Жанной, от которых веет "женской мудростью и божественным теплом".

Кроме того, певица отметила, что до сих пор ежедневно старается чему-то учиться у своей старшей подруги, поскольку та больше других знала о мире в сердце и голове. В конце поста Юлия написала, что любит Жанну.