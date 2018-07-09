Юлия Ковальчук впервые публично заговорила о смерти Жанны Фриске
9 июля 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая солистка популярной группы "Блестящие", певица Юлия Ковальчук впервые публично заговорила о смерти своей подруги и коллеги Жанны Фриске. В минувший понедельник артистке исполнилось бы 43 года.
Юлия опубликовала на своей страничке в социальной сети открытое письмо Жанне в котором назвала ее "любимой девочкой". Она подчеркнула, что принципиально не посещает никакие программы, посвященные Фриске, не дает комментариев, стараясь не ворошить память покойной. Ковальчук призналась, что у нее огромное количество совместных фотографий с Жанной, от которых веет "женской мудростью и божественным теплом".
Кроме того, певица отметила, что до сих пор ежедневно старается чему-то учиться у своей старшей подруги, поскольку та больше других знала о мире в сердце и голове. В конце поста Юлия написала, что любит Жанну.
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