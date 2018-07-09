Как Ксения Собчак отметила День семьи, любви и верности

Телеведущей Ксении Собчак удалось по-настоящему отдохнуть в День семьи, любви и верности. В России установилась традиция отмечать семейный праздник 8 июля. Собчак провела День семьи с самыми близкими и родными людьми - мужем и сыном. Видео, как "очень утомленная" Собчак с Виторганом ночью по Москве катается

СМИ нередко критикуют Собчак за то, что она мало уделяет внимание сыну сообщает teleprogramma.pro. Сначала Ксения хотела занять пост президента, теперь она вернулась к своей работе в журнале. Однако 36-летняя телеведущая на такие замечания в свой адрес не реагирует, аргументируя тем, что завистники не могут справиться со своей злобой и в своих публикациях дает понять, что ей очень повезло с мужем.

При этом, по информации подруги Ксении Анатольевны, журналистка готовится стать мамой во второй раз. Пока сами Собчак и Виторган информацию об увеличении семьи не подтверждали.

Напомним, Ксения Собчак - третья жена актера. В предыдущем браке у него родились двое детей. Телеведущая нашла общий язык и с бывшей женой мужа, и с детьми. Максим Виторган оказался прекрасным отцом своим детям. Он много занимается с их с Ксенией первенцем Платоном.