Бывшую участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Девушка погибла 22 июня, она выпала из окна элитного дома в столице. Новость о гибели Анастасии, стала шоком для ее друзей, особенно тех, кто снимался с ней в проекте "Дом-2".

Настя Тарасюк в свое время приехала в Москву на проект из подмосковного города Шатура. Девочку мама-продавщица растила одна. Семья была бедной. Анастасия быстро "вылетела" из реалити-шоу. Но в Шатуру не вернулась. Ей нравилось красиво жить, ухаживать за собой.

Перед гибелью Анастасия Тарасюк снимала квартиру в элитном доме, в котором продала квартиру Дана Борисова и снимают жилье знаменитости. Тело Тарасюк нашли около подъезда.

В программе Андрея Малахова собрались участники телестройки, которые лично знали Настю, одноклассники, новая подруга. Оказалось, что Тарасюк два года встречалась с очень состоятельным мужчиной. Он ездил с Настей за границу. По словам подруги Тарасюк, Настя и этот мужчина любили друг друга. Он возил ее в Швейцарию, заботился о Настином здоровье.

Но он женат, в семье - дети. Жениться на Анастасии не обещал. Друзья Анастасии Тарасюк предполагают, что девушка забеременела, а возлюбленный не захотел ребенка.

Андрей Малахов обратил внимание, что на Троекуровском кладбище в Москве не каждого заслуженного артиста похоронят. Белый гроб, в котором похоронили девушку, стоит 200 тысяч рублей. В последний путь любимую дочь провожала мама.