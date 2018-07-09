Анна Цуканова-Котт раскрыла секрет идеальной фигуры после родов

Звезда "Ералаша", актриса Анна Цуканова-Котт рассказала, как ей удалось быстро прийти а форму после родов. Артистка вышла на пляж в купальнике всего через пару неделю после появления на свет дочки.

Анна призналась, что смогла сохранить фигуру благодаря правильному питанию во время беременности, а также занятиям йогой. Как сообщает "7 Дней", Цуканову-Котт всегда "тянуло" на мучное и сладкое, однако она ограничивала себя в этих продуктах и употребляла овощи и фрукты.

Отметим, что актриса и ее супруг пока не раскрывают имени новорожденной дочери. Более того, фотографии малышки в сети также не появляются.