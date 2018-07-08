Певец Николай Басков сейчас отдыхает в Порто-Черво на Сардинии. На днях к нему неожиданно присоединились Алла Пугачева и Максим Галкин. Вместе они болели за сборную России в матче с Хорватией. Николай Басков знает, кто продвигает Ольгу Бузову в шоу-бизнесе

Николай разместил фотографию с "футбольной болельщицей". Примадонна, как и сам золотой голос России, выглядит очень помолодевшей и довольной, отмечают поклонники. Некоторые, правда, добавляют критики, отмечая, что у Аллы глаза неживые, и она напоминает мумию.

Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили российскую сборную: "Пройгрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол!!!".