Басков опубликовал снимок с Аллой Пугачевой: "болеем всем сердцем и душой"
8 июля 2018, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Николай Басков сейчас отдыхает в Порто-Черво на Сардинии. На днях к нему неожиданно присоединились Алла Пугачева и Максим Галкин. Вместе они болели за сборную России в матче с Хорватией.
Николай разместил фотографию с "футбольной болельщицей". Примадонна, как и сам золотой голос России, выглядит очень помолодевшей и довольной, отмечают поклонники. Некоторые, правда, добавляют критики, отмечая, что у Аллы глаза неживые, и она напоминает мумию.
Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили российскую сборную: "Пройгрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол!!!".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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