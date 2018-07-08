«Бузова его прокляла», Рустам Солнцев о неудачах футболиста Тарасова

Рустам Солнцев нашел объяснение неудачам футболиста Дмитрия Тарасова. Во всем виновата его бывшая жена Ольга Бузова, которая в отличие от экс-супруга упорно лезет в гору, покоряя отечественный шоу-бизнес, участвует во многих популярных проектах и, вообще, ее много и она везде.

А вот некогда востребованный футболист оказался не нужен даже собственной команде. Буквально на днях стало известно, что Дмитрию Тарасову не продлили контракт с клубом «Локомотив». Теперь ему приходится искать работу и рассматривать возможности играть в командах других клубов, поскольку в ближайшее время спортсмен станет отцом во второй раз.

«Посмотрев на пертурбации Дмитрия Тарасова, бывшего Бузовой, который «вылетел» из своей команды, и говорят, как-то нехорошо «вылетел», денег вроде как лишился, трудно не поверить в то, что Олька его прокляла. Ну, допустим, может, что-то прошептала, будучи вне себя», - заявил Рустам Солнцев изданию «Стар Хит».

Поговаривают, что Тарасову предложили войти в состав команды футбольного клуб «Ростов» города Ростов-на-Дону, откуда родом его супруга Анастасия Костенко. А еще раньше глава Чечни Рамзан Кадыров, а по совместительству и почетный президент футбольной команды республики «Терека» был готов купить Дмитрия у «Локомотива».

Правда, супруги недавно закончили ремонт в подмосковном доме, в котором когда-то планировала обосноваться Ольга Бузова и совсем не горели переезжать в другой регион. Но «проклятье Бузовой» может разрушать все их планы.