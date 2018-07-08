Актриса Татьяна Васильева смело опубликовала свое фото на пляже в бикини
8 июля 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Татьяна Васильева смело опубликовала свою фотографию в бикини. 71-летняя актриса проводит отпуск в Италии с детьми и внуками. Это не первое фото Татьяны Васильевой в сети, которое озадачило ее поклонников.
Недавно, напомним, ее друг и коллега, блогер Станислав Садальский обнародовал отдыхающую на диване Васильеву в одних колготках.
"Репортаж" об отпуске в Италии Татьяна Васильева начала вести прямо из московского аэропорта. На первом фото семейство, как из известного стихотворения: "картина, коробка, картонка и маленькая собачонка".
"Долгожданный отпуск, на фото нас пятеро, кстати! Угадайте, кто пятый?", - написала Васильева.
А взбудоражило хейтеров вот это фото. Известный факт: Татьяна Васильева не скрывает, что прикладывает все силы, чтобы выглядеть молодо. В ее арсенале лучшая косметика по уходу за лицом и телом. Тренировки звезда никогда не пропускает, даже на гастролях находит отели с тренажерными залами.
"Фигура огненная!!!! В восторге", "Сейчас молодые не могут похвастаться такой фигурой", - пишут в комментрариях поклонники актрисы.
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