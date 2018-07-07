Ева Лонгория опубликовала нежное фото с новорожденным сыном
7 июля 2018, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса опубликовала кадр, на котором обнимает новорожденного малыша. Ева Лонгория с нежностью прижала мальчика к себе и укутала своей накидкой: «Утренние объятия с этим ангелочком - лучшее, что может быть!»
«Выглядите потрясающе, Ева, как и ваш маленький ангел!», «Какая кроха! Он очарователен», «Какие хорошенькие», - пишут в комментариях поклонники Лонгории.
В семье знаменитой американской актрисы Евы Лонгории и ее мужа, бизнесмена Хосе Антонио Бастона, произошло радостное событие. 19 июня актриса родила мальчика в одной из клиник Лос-Анджелеса.
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