Актер Хью Грант сообщил, что взял в заложники свою жену и детей из-за футбола

Всемирно известный актер Хью Грант заявил, что взял в заложники свою супругу Анну Эберштейн и троих детей. «Посадили в тюрьму шведскую жену и детей до 6 вечера. Вражеские шпионы», - написал он в Twitter-аккаунте.

Шутливый твит 57-летния звезда мирового кинематографа посвятил чемпионату мира по футболу, ведь именно сегодня состоится встреча родной команды актера – сборной Англии и Швеции, которая является родиной его супруги. Поскольку звезда с юмором назвал своих близких врагами, можно заключить, что они будут болеть вовсе не за британских футболистов.

Актёр заметил, что освободит свою жену и детей сразу же, как только окончится матч и будет ясно, какая из команд получит путёвку в полуфинал мирового первенства по футболу.

«Звучит как хорошая идея» «А, стокгольмского синдрома вы не боитесь», «Жестоко, надо дать им шанс», - прокомментировали пользователи поступок своего кумира.