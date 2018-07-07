Актер Хью Грант сообщил, что взял в заложники свою жену и детей из-за футбола
7 июля 2018, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный актер Хью Грант заявил, что взял в заложники свою супругу Анну Эберштейн и троих детей. «Посадили в тюрьму шведскую жену и детей до 6 вечера. Вражеские шпионы», - написал он в Twitter-аккаунте.
Шутливый твит 57-летния звезда мирового кинематографа посвятил чемпионату мира по футболу, ведь именно сегодня состоится встреча родной команды актера – сборной Англии и Швеции, которая является родиной его супруги. Поскольку звезда с юмором назвал своих близких врагами, можно заключить, что они будут болеть вовсе не за британских футболистов.
Актёр заметил, что освободит свою жену и детей сразу же, как только окончится матч и будет ясно, какая из команд получит путёвку в полуфинал мирового первенства по футболу.
«Звучит как хорошая идея» «А, стокгольмского синдрома вы не боитесь», «Жестоко, надо дать им шанс», - прокомментировали пользователи поступок своего кумира.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес