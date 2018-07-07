Дочка Гузеевой полностью разделась ради лайков
7 июля 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
Ольга, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова, сейчас отдыхает в Болгарии вместе с папой. В Stories девушка показала солнечные ожоги на своем обнаженном теле.
Интимные места Ольга закрыла милыми рисунками. «Летняя боль», — подписала Ольга фотографию.
Мама, Лариса Гузеева не поехала с родными на курорт. Как рассказала актриса в одном из интервью, у них с мужем сейчас непростой период в отношениях, есть некоторые разногласия.
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