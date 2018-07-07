Дочка Гузеевой полностью разделась ради лайков

Ольга, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова, сейчас отдыхает в Болгарии вместе с папой. В Stories девушка показала солнечные ожоги на своем обнаженном теле. Дочь Ларисы Гузеевой сразила пользователей сети своей красотой

Интимные места Ольга закрыла милыми рисунками. «Летняя боль», — подписала Ольга фотографию.

Мама, Лариса Гузеева не поехала с родными на курорт. Как рассказала актриса в одном из интервью, у них с мужем сейчас непростой период в отношениях, есть некоторые разногласия.