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Камнем преткновения в семье Кержаковых стали деньги, а разменной монетой - сын

7 июля 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Камнем преткновения в семье Кержаковых стали деньги, а разменной монетой - сын
Фото: Instagram

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана, сейчас находится в непростой ситуации. Она меньше всего хотела, чтобы ее семья оказалась в центре скандала. Однако доведенная до отчаяния, выложила в Сеть видео, где рассказала, что супруг не дает ей видеться с сыном. Там же она призналась, что лечилась от наркотической зависимости.

Она рассказала, что после смерти отца началось все с алкоголя и антидепрессантов, а затем в ход пошли и запрещенные вещества. "Кокаин в течение двух месяцев. Это была вся моя зависимость. Меня уже пролечили 4 месяца. На сегодняшний день у меня зависимости нет", – уверена Милана.

Девушка и сейчас понимает, что ей не на кого опереться и доверять даже самым близким нельзя. Потому что они делят деньги. А вот разменной монетой и заложником становятся она и ее маленький сын. «На меня постоянно оказывают влияние юристы, моя семья, все ведут какую-то игру, хотят друг с другом воевать. Все время, пока я находилась в клинике, мои юристы и мои родственники воевали с Сашей. Когда я вышла, я поняла, что ситуация уже, конечно, пиковая, что очевидные доказательства против меня находятся в руках той стороны, и если бы Саша пошел в суд, у него были бы все основания для лишения меня родительских прав», - рассказала жена Кержакова в интервью «L’Officiel»

Девушка понимает, что родственники манипулируют ей, желая добраться до денег, а муж использует при этом самый действенный аргумент - общего ребенка. «Сейчас речь идет о том, чтобы мы с Сашей подписали мировое соглашение, которое касается денег. Деньги аккумулировались на моих счетах. Мы хотели подписать мировое соглашение о том, что часть достанется ему, а часть - мне. Сначала мы подписываем это соглашение, потом я еду в клинику, когда возвращаюсь, начинаю социализироваться, работать, больше времени проводить с ребенком», - сообщила девушка.

И вот это предложение Кержакова очень насторожило и юристов, и мать Миланы. Он уже настоял на признании в наркотической зависимости, а это несомненный козырь, если придется решать дело в суде. А получив половину денег, никто не помешает ему забрать и сына, как он уж поступил со своей второй женой. Юристы считают, что подписывать бумаге о разделе денег стоит сразу же с решением судьбы сына в пользу матери.

О какой же сумме идет речь? За что бьются Кержаковы друг с другом? «Мне остается порядка двух миллионов. Остальное переходит Саше, и это примерно равные части», - призналась Милана. Речь, естественно, идет о суммах в миллион долларов, а не рублей.

Сейчас девушка очень хочет вернуть своего ребенка, она готова на все, лишь бы ей разрешили воспитывать сына. О своем будущем она пока мало думает. «Я постоянно нахожусь между каких-то договоров, соглашений, встреч с сыном, разборок. Не хватает сил сесть и понять, чего я хочу», - поделилась она в интервью.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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