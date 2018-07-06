Наташа Королёва впечатлила фигурой в расстегнутых шортах

Наташа Королёва опубликовала фотографию из отпуска на побережье Черного моря. Певица позирует в шортах, бикини и прозрачной тунике. Не так давно отметившая 45-летний юбилей артистка прекрасно выглядит.

Поклонники оценили «красивые ножки» и «стройную талию», а также то, как умело Королёва подчеркивает все достоинства фигуры.

Наташа Королёва отметила «ягодный юбилей» в одном из загородных ресторанов. Один из гостей - Владимир Винокур решил не выходить из амплуа юмориста и на торжество принес «прямо на себе» Игоря Николаева.