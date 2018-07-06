Дочь Волочковой упала с лошади и получила серьезную травму

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна так же, как и мама, увлечена конным спортом. На одной из недавних тренировок девочка упала с лошади и сломала руку. В своем Instagram дочь балерины опубликовала фото забинтованной руки. «Еще одна Бузова», теперь запеть решила Волочкова и записала песню

«Но знаете, я горда тем, что упала я именно за работой. За отработкой новых элементов», - пишет при этом Ариадна. Девочка, несмотря на падение с большой высоты и травму, не теряет силы духа. Все это потому, что она чувствует поддержку со стороны своего тренера. Она поблагодарила наставницу за знания, назвав второй мамой.