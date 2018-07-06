Участницам «ВИА Гры» не мобильно с новой солисткой
6 июля 2018, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
В апреле этого года продюсер Константин Меладзе представил новую участницу группы «ВИА Гра» – 20-летнюю Ольгу Меганскую. Новая участница знаменитой группы пока не смогла полностью влиться в звездный коллектив.
Как рассказала Анастасия Кожевникова в интервью, вместе с Эрикой Герцег она скучает по прежнему режиму работы вместе с экс-участницей Мишей Романовой. Раньше все солистки жили в Киеве и поэтому им удавалось тесно общаться. Анастасия Кожевникова жалуется, что новая солистка большую часть времени проводит в Санкт-Петербурге, а потому общение с коллегами происходит в основном на выступлениях. Это и является главной причиной, почему девушки не могут сблизиться, пишет «СтарХит».
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