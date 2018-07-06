В США арестован певец и актер Крис Браун

Американский певец Крис Браун был арестован в четверг во Флориде сразу после своего концерта в Уэст-Палм-Бич. Причиной называют нападение Брауна на фотографа в ночном клубе флоридского города Тампа в 2017 году.

Об этом сообщает TMZ. При этом СМИ уточняют, что точная причина ареста неизвестна.

В мае этого года знакомая певца заявила, что ее несколько раз изнасиловали в доме Брауна, а сам хозяин и его гости активно употребляли наркотики. Разбирательство по этому делу продолжается.

Крис Браун постоянно попадает в какие-то истории. В 2009 году артист напал на свою подругу Рианну, избил ее и попытался задушить. Позднее Браун снова был задержан после того, как на вечеринке ударил женщину, которая попыталась сфотографировать его на мобильный телефон.