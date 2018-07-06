Телеведущая Яна Кошкина опубликовала такое фото, что ее назвали бабушкой

Телеведущая Яна Кошкина опубликовала такое фото в Инстаграм, что ее подписчики сравнили девушку с бабушкой. Появившись на Первом канале, пышногрудая Яна наделала много шума. Ее фигуру, облаченную в мини-платья и откровенным декольте, обсуждали не только телезрители, но и коллеги и участники программы - артисты. Гоген Солнцев с супругой - пенсионеркой подумывают о детях

Вместе в Яной программу вел актер Павел Прилучный. В сетях шутили, как только его супруга актриса Агата Муцениеце может отпускать мужа-красавца на работу.

На днях 28-летняя актриса и телеведущая Яна Кошкина выложила на своей странице в Instagram фото с оголенной грудью,- сообщает URA.RU. На фото у теледивы объемная прическа и длинные серьги. Мнению поклонников телеведущей разделились. Как обычно, кто-то оценил образ, а кто-то раскритиковал. "Ну реально бабская прическа. У меня бабуля такие делает, ей 80, и не надо обижаться на правду", "Прическа не очень", - пояснили свое мнение критики.