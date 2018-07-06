Гоген Солнцев с супругой - пенсионеркой подумывают о детях

Экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев, женившийся весной на Екатерине Терешкович, которая старше его на 26 лет, рассказал о том, что они с любимой супругой подумывают о детях. 37-летний Гоген Солнцев и 63-летняя Екатерина Терешкович поженились 12 апреля. Из-за свадьбы Гогена Солнцева его мать попала в больницу с инсультом

Сразу после бракосочетания законные супруги улетели в свадебное путешествие на Кипр, а потом в Сочи, - сообщает teleprogramma.pro. Мама Гогена Солнцева никак не хочет принимать такую возрастную сноху. Мужчину критикуют его ровесники.

Многие решили, что Солнцев женился на богатой пенсионерке по расчету. Но после свадьбы выяснилось, что женщина не обладает гигантским состоянием.

На вопросы и советы Гоген ответил: "Мне всегда хочется спросить, а кому мы должны что либо доказывать с Катюшкой? Людям, которые любят, ставить всем подряд диагнозы? У вас масса вопросов к нашей семье. А почему у вас нет вопросов к себе? Странно, что такие умные и начитанные люди уделяют столько времени на оскорбительные комментарии в адрес нашей пары! Я не буду вас переубеждать. Пусть и ваша жизнь будет полна любви. И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим мы обязательно разберемся".