Солистка девичьей группы "Фабрика" Саша Савельева удивила всех своим нарядом на "семейной свадьбе". Певица опубликовала свадебные фото, но не своей свадьбы, в Инстаграм и получила массу комплиментов.

По мнению поклонников, артистка затмила даже невесту, - сообщает teleprogramma.pro.

Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)5 Июл 2018 в 1:35 PDT

"На свадьбу чужую в таком платье?)) Эммм...невесту затмить?", - пишут в комментариях. Саша Савельева гуляла на свадьбе со своим мужем актером Кириллом Сафоновым.

Певица опубликовала только фотографии со свадьбы, назвав ее "семейной". Оказалось, что женился племянник Кирилла Сафонова Никита. Его избранницей стала Татьяна.

Вероятно, свадьба состоялась в Израиле. В этой стране принято приглашать на свадьбы не только родственников и друзей, но и коллег. Бывает, собирают более 200 гостей. Обычно у израильтян на свадьбу изыскано наряжаются жених и невеста и их родители. Гости выбирают наряды гораздо скромнее. Саша Савельева и ее супруг отличились. Певица вышла в свет в нежном платье с многослойной юбкой и открытыми плечами. Поклонники дизайнерское платье назвали "сказочным". Актер театра и кино Кирилл Сафонов выглядел очень элегантно в черном костюме с серой жилеткой и в белой рубашке.