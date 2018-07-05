Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова могла умереть от сердечного приступа. Девушке 1 июля исполнилось 20 лет. Полина скончалась 4 июля. В тот день ее к себе домой привел знакомый молодой человек - безработный ровесник, - сообщает m24.ru. Он и нашел тело Полины в ванной, вызвал полицию и "скорую помощь".

О смерти бывшей участницы "Дома-2" Полины Лобановой рассказал ее бывший парень

Источник в правоохранительных органах назвал причину смерти девушки. Предварительно, причиной смерти Полины Лобановой стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, – передает Агентство "Москва". Следов насилия на теле девушки не обнаружено.

Оказалось, что в Москве у экс-участницы "Дома-2" официально не было определенного места жительства. Раньше она жила в 9-м районе Зеленограда на съемной квартире. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

О смерти Полины Лобановой первой сообщила ее старшая сестра Василиса Денисова в Instagram. Она попросила подписчиков оказать материальную помощь для организации похорон девушки.

Напомним, Полина начала участвовать в проекте "Дом-2" в октябре 2017 года.