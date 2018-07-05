Источник назвал причину смерти экс-участницы "Дома-2" Полины Лобановой
5 июля 2018, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова могла умереть от сердечного приступа. Девушке 1 июля исполнилось 20 лет. Полина скончалась 4 июля. В тот день ее к себе домой привел знакомый молодой человек - безработный ровесник, - сообщает m24.ru. Он и нашел тело Полины в ванной, вызвал полицию и "скорую помощь".
Источник в правоохранительных органах назвал причину смерти девушки. Предварительно, причиной смерти Полины Лобановой стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, – передает Агентство "Москва". Следов насилия на теле девушки не обнаружено.
Оказалось, что в Москве у экс-участницы "Дома-2" официально не было определенного места жительства. Раньше она жила в 9-м районе Зеленограда на съемной квартире. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.
О смерти Полины Лобановой первой сообщила ее старшая сестра Василиса Денисова в Instagram. Она попросила подписчиков оказать материальную помощь для организации похорон девушки.
Напомним, Полина начала участвовать в проекте "Дом-2" в октябре 2017 года.
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