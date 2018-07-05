Татьяна Навка рассказала о своих слабостях
5 июля 2018, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о своих слабостях. После завершения спортивной карьеры Татьяна Навка продолжает кататься на льду, но не на соревнованиях, а в ледовых шоу. Хочешь не хочешь, но нужно поддерживать форму, фигуристка постоянно тренируется.
Навка воспитывает двух дочек. Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова успевает все. Помимо участия в шоу, начала тренировать юных спортсменов для "Ледникового периода. Дети" и поставила свой спектакль на льду "Руслан и Людмила".
После успешного завершения проектов Навка, наконец, позволила себе расслабиться. Татьяна отдыхает на море с младшей дочкой Надей и своей мамой. Многие знаменитости выкладывают летом фото в бикини и показывают в соцсетях, что они едят. Фото в купальнике Навка пока не опубликовала. А вот откровенно поделилась, что иногда на отдыхе позволяет себе побаловаться сладостями.
"Тадам! Вы думали, я не ем сладкое! Думали, я всесильная! Неееее. Я тоже человек!!! Я женщина, со своими слабостями", - рассказала фигуристка. И отметила: "Но после, я себя мучаю и наказываю".
Надо отметить, 43-летняя Навка прекрасно выглядит без макияжа.
А вот так она себя "наказывает".
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