Участник "Дома-2" устроил драку из-за Бузовой
5 июля 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
Участник нашумевшей телестройки Роман Гриценко устроил драку, защищая честь ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. В одном из последних выпусков программы Роман набросился с кулаками на Артёма Сороку. Артём позволил себе нахамить ведущей во время разговора, что очень не понравилось Гриценко.
Роман уже больше шести месяцев пытается добиться внимания Ольги, однако ведущая пока не торопится отвечать взаимностью, - сообщает teleprogramma.pro.
"На данный момент я не ухаживаю за Ольгой Бузовой. Я этим не прикрываюсь. По поводу искренности, спросите у ребят", — поделился Гриценко. После того, как Сорока стал ещё и перебивать Романа, тот не сдержался и набросился на участника "Дома-2". Охрана вовремя подоспела разнять драку.
Напомним, ранее Гриценко предавал доверие Ольги и некоторое время встречался с Ириной Пинчук. Однако пара быстро разорвала отношения. При этом Роман не страдает в одиночестве и крутит романы с другими участницами "Дома-2".
Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым начала петь и занялась ресторанным бизнесом.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес