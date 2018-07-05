Участник нашумевшей телестройки Роман Гриценко устроил драку, защищая честь ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. В одном из последних выпусков программы Роман набросился с кулаками на Артёма Сороку. Артём позволил себе нахамить ведущей во время разговора, что очень не понравилось Гриценко. "Она его заразила", экс-участница телестройки о разводе Бузовой и Тарасова

Роман уже больше шести месяцев пытается добиться внимания Ольги, однако ведущая пока не торопится отвечать взаимностью, - сообщает teleprogramma.pro.

"На данный момент я не ухаживаю за Ольгой Бузовой. Я этим не прикрываюсь. По поводу искренности, спросите у ребят", — поделился Гриценко. После того, как Сорока стал ещё и перебивать Романа, тот не сдержался и набросился на участника "Дома-2". Охрана вовремя подоспела разнять драку.

Напомним, ранее Гриценко предавал доверие Ольги и некоторое время встречался с Ириной Пинчук. Однако пара быстро разорвала отношения. При этом Роман не страдает в одиночестве и крутит романы с другими участницами "Дома-2".

Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым начала петь и занялась ресторанным бизнесом.