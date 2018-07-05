Жанна Агузарова показала смелые фото после успеха российских футболистов

Мало кто остался равнодушным к происходящему в России чемнионату мира по футболу. 55-летняя "королева" рок-н-ролла Жанна Агузарова оригинально поддержала российскую сборную, одержавшую победу в матче со сборной Испании, - сообщает kp.ru.

Звезда 80-х обычно облачается в суперэкстравагантные костюмы, например, наряд инопланетянки. Перед своим очередным днем рождения Агузарова опубликовала в Инстрагам смелые фотографии. Эти фото сейчас обсуждают в соцсетях. Аккаунт артистки закрыт для всеобщего доступа.









"Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!" - подписала снимки Агузарова. Поклонники отметили, что к своим почти 56 годам звезда рок-н-ролла выглядит стройной и подтянутой.

Сейчас Жанна Агузарова живет на две страны, то в России, то в США. У нее квартира в Лос-Анджелесе.

В Москве она выступают не так часто. Но востребована на корпоративах. Говорят, ее гонорары доходят до трех миллионов рублей за выступление.