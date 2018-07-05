О смерти бывшей участницы скандального реалити-шоу "Дом-2" Полины (Пелагеи) Лобановой рассказал ее бывший возлюбленный, с которым они познакомились на проекте, Дмитрий Талыбов. Полине 1 июля исполнилось 20 лет. О смерти своей бывшей девушки Дмитрий узнал от ее сестры Василисы Денисовой, - сообщает kp.ru.

Молодому человеку рассказали, что у нее появился новый парень. Полина в тот день была с ним вместе в ночном клубе. Там девушке стало плохо. Новый друг отвез девушку к себе домой. А вскоре обнаружил ее в ванной мертвой. Полина была без признаков жизни. Парень вызвал полицию и скорую помощь.

О смерти 20-летней Полины Лобановой стало известно в среду, 4 июля, днем. Знакомые девушки предположили, что причиной ее смерти могли стать запрещенные вещества.

Дмитрий Талыбов рассказал, что никогда не видел, чтобы Полина что-то употребляла, но не исключил такого факта. По его мнению, сейчас многие молодые люди какие-то вещества употребляют.

Полина Лобанова встречалась раньше и с участником "Дома‐2" Ярославом Чертковым. Молодой человек шокирован смертью бывшей девушки, сообщил телеканал "360". "Мы, все ребята, не можем прийти в себя", — сказал Ярослав.

Старшая сестра Полины Лобановой Василиса Денисова не назвали причины смерти девушки, комментарии она пока не дает.