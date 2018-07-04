Все тайное становится явным. Сати Казанова была любовницей зятя Назарбаева

Глядя на Сатаней - настоящее имя Сати Казановой по паспорту певицу, весьма далекую от первого эшелона, многие задавались вопросами, откуда у нее все эти атрибуты красивой жизни: «Bentley», роскошная квартира в элитном жилом комплексе неподалеку от «Мосфильма».

Сати Казанова оправдала свою связь с женатым миллиардером законами ислама

Ее история лишний раз подтверждает почти народную мудрость - за каждой популярной поп дивой стоит богатый и влиятельный любовник. Так устроен мир, что без протекции невозможно никуда пробиться, особенно если таланта немного, внешность тоже так себе, ну и умом, понятно, не Эйнштейн.

«Я не могу сказать его имя, так как он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребенка, — рассказала артистка. — С ним я была, как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрел машину. Через полтора года подарил мне квартиру, я была так ему благодарна! Думаю, его супруга догадывалась обо всем происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне», - рассказала экс-солистка группы «Фабрика» в программе «Секрет на миллион».

Но все тайное становится явным и имя казановы для Казановой стало известно СМИ. Им оказался не много ни мало миллиардер Тимур Кулибаев, чье состояние «Forbes» оценивает в 3 миллиарда долларов, он же по совместительству зять Нурсултана Назарбаева и по слухам следующий президент Казахстана.

Миллиардером Тимура сделала женитьба на Динаре Назарбаевой, которая прощает ему все амурные похождения. А о слабости к женскому полу любвеобильного президентского зятя в самом Казахстане даже легенды ходят. «Поговаривают, что на его бурные вечеринки девиц возят самолетами, а он их одаривает прямо по-королевски. К примеру, российской певице Сати Казановой подарил шикарный пентхаус в престижном районе Москвы» - сообщал сайт respublika-kz.info.

Кстати, из-за этих «самолетов с моделями» и случился этот разрыв плодотворной творческой связи для Сати. Очередная любовница, подарив миллиардеру внебрачного ребенка, успела первой заскочить в поезд под названием «гарем будущего президента Казахстана». А Сатаней остается только оправдывать свою связь с женатым миллиардером законами ислама.