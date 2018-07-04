Сати Казанова оправдала свою связь с женатым миллиардером законами ислама

Сати Казанова призналась, что долгое время была любовницей богатого женатого мужчины. Оправдывая свою связь с миллиардером, она решила свалить все на законы ислама.

«Влюбиться в мужчину уже несвободного не преступление. От такого случая не застрахован никто. Сердцу разве прикажешь? Чтобы не осудить и камнями не забить, хотя бы стоит изучить исламскую культуру, где вторая жена допустима (как третья и даже четвёртая)», -заявила Казанова.

Видимо, Сати плохо знакома с Кораном, поскольку разница между женой, пусть даже и пятой, и любовницей очевидна. Кроме того, истинной мусульманкой Казанову даже язык назвать не поворачивается.

«Сати в компании непонятных лиц давно занимается фиг знает чем, называя это духовными практиками. Однако когда запахло жареным, когда её репутация оказалась под угрозой, Казанова вдруг вспомнила про Ислам», - написала скандальный блогер Лена Миро.

И кстати, попеть мантры в компании то ли мусульманки, то ли буддистки стоит недешево. За час песнопений, который откроют вам путь к женственности и любви в компании Сати Казановой придется выложить более 6 тысяч.

Видимо, деньги от богатого любовника давно закончились, а элитный пентхаус, подаренный им же, содержать все же надо. Сати на программе «Секрет на миллион» много рассказала о своем любовнике, но имени его не назвала. И все же журналисты выяснили, кто это.