Звезда КВН покончил с собой, утверждают близкие Аслана Алборова

Известие о смерти звезды КВН Аслана Алборова было более чем странным. Молодой мужчина делал успешную карьеру, как утверждают близкие артиста, он ничем не болел и своими проблемами, если они у него и были, не с кем не делился. Поэтому сообщение о его кончине стало настоящим потрясением для всех, кто его знал.

И тем не менее в его окружении говорят, что Алборов ушел из жизни добровольно. «Аслан покончил с собой в ночь на 4 июля. Мы не знаем еще причин", – сообщает ТАСС, ссылаясь на источник из близкого окружения.

Алборов выступал в Высшей лиге КВН в составе владикавказской команды "Пирамида", дважды становившейся вице-чемпионом. Последним местом его работы был первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон".

«Нам не сообщили о причинах его смерти, но он не болел и вообще, казалось, чувствовал себя хорошо. Сегодня утром позвонили руководителю канала, а он уже объявил о том, что наш коллега скончался», – цитирует слова коллеги артиста газета «Московский Комсомолец».