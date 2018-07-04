Участник команды КВН «Пирамида» скончался на 34 году жизни

Участник команды КВН "Пирамида» Аслан Алборов скончался во Владикавказе на 34 году жизни. О смерти талантливого КВН-щика написал в Facebook директор театра КВН Сослан Плиев.

"Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только что когда уходят молодые, талантливые люди, это боль которая будет всегда", — прокомментировал Плиев, - сообщает svpressa.ru.

Алборов выступал в команде КВН "Пирамида" с 2004 по 2010 год. Команда играла в Высшей лиге, дважды становилась вице-чемпионом.

Позже Алборов выступал вместе с командой "На характере". В последнее время шоумен работал на северо-осетинском телеканале "Осетия-Ирыстон".

Коллеги Алборова узнали о смерти Аслана от своего руководства. Предположительно, на телеканал позвонили родственники, - сообщает "МК". По словам телевизионщиков, они не слышали, чтобы Аслан Алборов болел, или у него возникали какие-то проблемы.