Толкалина, Ваенга и Рудковская показали свои завтраки, едят и не толстеют

Все российские актрисы и звезды шоу-бизнеса стараются не растолстеть, в том числе актриса Любовь Толкалина, певицы Елена Ваенга и продюсер Яна Рудковская. Продюсер Димы Билана, супруга знаменитого фигуриста Яна Рудковская завела традицию и постоянно выкладывает в Инстаграм фотографии своих завтраков. Елена Ваенга показалась в купальнике

Ее даже спародировал Максим Галкин. Рудковская не смутилась и поделилась новыми снимками.

Любовь Толкалина однажды поправилась так, что ее не узнал Егор Кончаловский. Тогда у них только завязывался роман. Начинающая актриса вернулась из рязанской деревни с такими щечками, что будущий отец ее дочки смотрел и глазам не верил, что это его возлюбленная. У Кончаловских с этим строго. Отец Егора Андрей Кончаловский, похудев в молодости, всю жизнь сидит на диете. По его словам, супруга Юлия Высоцкая кормит его только гречкой. Вот и Любовь Толкалина выложила в Инстаграм фото: в ее ладони "грустит" единственная креветка. Пошутила, очевидно, подписав фото: "Завтрак". Зато актриса, мама взрослой дочери смело демонстрирует свою фигуру.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)26 Июн 2018 в 6:04 PDT

У Елены Ваенги другой тип фигуры. Но она тоже борется с лишними килограммами. Сейчас певица отдыхает в Турции. Кто был в этой стране знает, как трудно устоять перед разнообразной выпечкой, предлагаемой в отелях.

Елена подписала фото: "Мой обед".

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)3 Июл 2018 в 3:15 PDT

Ее поклонники шокированы. "После такого обеда в бассейн лучше не ходить", - советуют Ваенге. А вот это завтрак Яны Рудковской.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)3 Июл 2018 в 12:01 PDT

Неужели она позволяет себе круассаны. Возможно только утром.