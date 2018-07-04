Новый возлюбленный покорил Викторию Боню знаниями о черных дырах и материи

Новый возлюбленный покорил экс-ведущую скандального шоу "Дом-2" Викторию Боню своими знаниями и умом. Поначалу Боня скрывала свой роман с миллиардером, затем стала выкладывать совместные фотографии с возлюбленным. Новым избранником знаменитой телеведущей стал французский миллиардер Пьер Андюран, с которым Виктория встречается уже несколько месяцев. Виктория Боня "болела" на матче так, что футбол был уже никому не интересен

В первый раз парочка показалась вместе на красной дорожке Каннского кинофестиваля. По словам Виктории, с Пьером у них серьёзные отношения, - сообщает teleprogramma.pro.

Как призналась телеведущая, её спутник покорил её своим умом: «Он успешный, гениальный. Мы говорили о черной материи, черных дырах, квантовой физике. Это был единственный мужчина, который мог со мной поддержать такой разговор».

Поклонники выражают надежду, что на этот раз Виктория выйдет замуж за своего возлюбленного.

У Виктории Бони интересы разнообразные. Оказывается, она и футболом интересуется.

Напомним, что ранее Виктория встречалась с ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину. Пара так и не связывала себя узами брака, однако после разрыва они сумели сохранить дружеские отношения. Девочка живет и с папой, и с мамой.

У Виктории Бони интересы разнообразные. Оказывается, она и футболом интересуется.