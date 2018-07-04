Елена Ваенга показалась в купальнике

Певица Елена Ваенга раньше не баловала своих многочисленных поклонников рассказами о своей личной жизни и фотографиями своих близких людей. Сейчас Ваенга с мужем и сыном отдыхает на заморским курорте и поделилась снимками. Певица опубликовала свое фото в купальнике и показала видео, как веселится ее сын Ваня. Светлана Бондарчук на видео показала свои стройные ноги

Поклонники оценили фигуру Елены в купальнике со шнуровкой, из которого виднеется грудь артистки, - сообщает teleprogramma.pro. Кто хорошо знает Ваенгу, отметили, как она шикарно выглядит в результате похудения. "Вы такая классная,я имею в виду Ваш темперамент,но хочу заметить ,что и внешне ого го!!!)))", "Два в одном - это талантливая исполнительница и красивая ЖЕНЩИНА! Когда смотрю на тебя во время концертов или клипы, то всегда чувствую твою энергетику - мощь, властность, избирательность... женщина-мечта, женщина-богиня, ж", - оценили в комментариях "бомбическое фото" Ваенги.